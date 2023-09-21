Suşehri Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri tarafından başlatılan altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Suşehri Belediye Başkanı Sayın Fazlı Yüksel, Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Yüksel, tamamlanan cadde ve sokakların asfaltlanarak güzel bir görünüme kavuşturulduğunu belirtti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri tarafından başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.

Suşehri Belediye Başkanı Sayın Fazlı Yüksel, Karşıyaka Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Yüksel, altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokakların hızlı bir şekilde asfalt yapılarak güzel görünüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Karşıyaka Mahallesi'nde kanalizasyon sorunu yaşanan sokakta belediye ekiplerince çalışma yapıldığını söyleyen Yüksel, "Bu güzel hizmetleri halkımıza sunmak için tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bizlere güvenen hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkartmayacağız." dedi.