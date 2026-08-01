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Süs havuzuna atlayan 2 çocuk, kafa kafaya çarpışıp yaralandı

Süs havuzuna atlayan 2 çocuk, kafa kafaya çarpışıp yaralandı
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DİYARBAKIR'da yasak olmasına rağmen serinlemek için girdikleri Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna aynı anda atlayan 2 çocuk kafa kafaya çarpıştı.

DİYARBAKIR'da yasak olmasına rağmen serinlemek için girdikleri Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna aynı anda atlayan 2 çocuk kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan çocuklardan biri kaçarken, diğeri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Sur ilçesinde Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda meydana geldi. Girilmesi yasak olmasına karşın iddiaya göre biri yüksekten iki çocuk, aynı anda havuza atladı. Kafa kafaya çarpışan iki çocuk yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuklardan biri kaçarken, diğeri için sağlık ekibi çağırıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ismi öğrenilemeyen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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