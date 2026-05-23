Dronla bozayıları sürüden uzaklaştırdı

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve doğa fotoğrafçılığı yapan Baki Kaya, sürüsüne yaklaşan bozayıları dron kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.

Olay, Refahiye ilçesi Orçul bölgesinde Kamberağa köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan yetiştirici Baki Kaya, sürüsüne doğru yaklaşan 3 bozayıyı fark etti. Amatör olarak doğa fotoğrafçılığı ve video çekimleri de yapan Kaya, ayıların sürüsüne zarar vermesini önlemek amacıyla yanındaki dronu havalandırdı. Dronu ayıların bulunduğu alana yönlendiren Kaya'nın müdahalesi sonrası, pervane sesinden ve cihazın hareketinden ürktüğü gözlemlenen bozayılar bölgeden uzaklaştı. Ayıların sürüye zarar vermeden doğal yaşam alanına döndüğünü belirten Kaya, teknolojinin hayvancılıkta güvenlik amacıyla da etkili şekilde kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı