Suruç'ta voleybol turnuvası düzenlendi - Haberler

Suruç'ta voleybol turnuvası düzenlendi Suruç'ta düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" final maçıyla tamamlandı. Suruç'ta düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" final maçıyla tamamlandı. İlçe Spor Müdürlüğü tarafından Suruç Spor Salonunda düzenlenen ve Suruç Belediyesinin desteklediği voleybol turnuvası final maçlarıyla sona erdi. Final maçları sonucu Efor Spor Akadamisi birinci, Mimar Sinan takımı ikinci, Bilginin Sultanları takımı ise üçüncü oldu. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın eşi Hayriye Aktaş, dereceye giren takımlara madalyalarını takdim etti. Programa, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ile kurum amirleri katıldı. AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel Hisarcık voleybol Güncel Haberler

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