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Suruç'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Suruç'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ceylan yönetimindeki 01 R 6825 plakalı otomobil ile Furkan Bingöl kontrolündeki 49 ABD 508 plakalı otomobil Suruç-Mürşitpınar kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nebi Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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