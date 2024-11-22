Suruç'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Ceylan yönetimindeki 01 R 6825 plakalı otomobil ile Furkan Bingöl kontrolündeki 49 ABD 508 plakalı otomobil Suruç-Mürşitpınar kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Nebi Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.