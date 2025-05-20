Suruç'ta Silahlı Saldırı: Mehmet Sümer Hayatını Kaybetti

Suruç'ta Silahlı Saldırı: Mehmet Sümer Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde kimlikleri belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Sümer, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Sümer (43) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sümer, evinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sümer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Sümer'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sümer'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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