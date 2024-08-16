Suruç'ta iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan tartışma taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı.
Dikili Mahallesi'nde, yabancı uyruklu iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin 112 Çağrı Merkezine bilgi vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.