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Suruç'ta hırsızlık ve silahla yağmadan 36 yıl 5 ay hapis cezası alan firari yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık ve silahla yağma suçlarından hakkında 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" ve "silahla yağma" suçlarından hakkında toplam 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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