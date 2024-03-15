Suruç'ta firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan D.A. gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.A'yı yakaladı.
???????Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.