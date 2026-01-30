Haberler

Kamyon kasasında patlayan yangın tüpü, otobüsün üzerine düştü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yangın söndürme tüpü gürültüyle patlayarak yolcu otobüsünün tavanına düştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasındaki yangın söndürme tüpü gürültüyle patladı. Patlamayla fırlayan tüp, karşı şeride savrulup, yolcu otobüsünün tavanına düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonun kasasında bulunan yangın söndürme tüplerinden biri, bilinmeyen nedenle gürültüyle patladı. Patlamayla metrelerce yükseğe fırlayan tüp, karşı yönde seyreden yolcu otobüsünün tavanına düştü. Patlama nedeniyle kamyon ve yolcu otobüsünde hasar oluştu.

Patlama anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ilçe merkezinden geçen kamyonun kasasında patlamayla birlikte yangın tüpünün havalandığı ve çevreye yoğun dumanların yayıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
