Suriyeli sanatçı İmad Mursi, müziğiyle ülkesine destek çağrısı yaptı Açıklaması

ÖMER KOPARAN/MUHAMMED KARABACAK - Suriyeli müzisyen İmad Mursi, Esed rejiminin bıraktığı tahribatı ve yetim kalan çocukların destek ihtiyacını dünyaya duyurmak için başkent Şam'ın, savaşın en ağır izlerini taşıyan Cobar Mahallesi'nde çello çalarak destek çağrısı yaptı.

Mursi, 2016 yılında Suriye'den ayrılarak Avrupa ve Arap ülkelerini gezdi, çellosu ile müzik icra ederek halkının sesini duyurmaya çalıştı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'a ailesiyle dönen Mursi, Cobar Mahallesi'nde en yakın arkadaşını ziyaret etmek istediğinde, onun savaşta hayatını kaybettiğini öğrendi.

Mursi, bombalanarak yıkılan arkadaşının evinde, onun anısına Suriye marşı "Mavtini"yi çaldı.

Sanatçı Mursi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğin barış dilini insanlara aktarmaya devam ettiğini söyledi.

Müzik aracılığıyla çatışmaların ardından harap olan bölgelerin gerçekliğine dikkati çekmeyi amaçladığını belirten Mursi, müziğini duyan, ülkesini televizyon ekranlarında gören ve haberlerini okuyan tüm dünyaya Suriye için destek çağrısında bulundu.

Çellist Mursi, "Mavtini" ve diğer eserleri yorumlayarak, müziğin evrensel bir barış dili olduğunu ve sınırları aşan insani bir mesaj ilettiğini vurguladı.

Başkentin Cobar bölgesinde verdiği performansla savaşın izlerini ve yaşanan acıları müzik aracılığıyla dünyaya duyurmayı amaçladığını ifade eden Mursi, "Bu mekanda, Cobar'da hayatını kaybeden kurbanları, eski rejimin geride bıraktığı yıkımı, ölüleri, yaralıları ve parçalanmış aileleri anlatmak istedim." dedi.

– "İnşallah bu güzel ülke yeniden inşa edilir"

Savaşın etkilerinin hala derinden hissedildiğini dile getiren Mursi, yaşanan yıkımın toplumda kalıcı izler bıraktığını vurguladı.

Ülkede yeniden inşa sürecine dair umut taşıdıklarını söyleyen sanatçı, "İnşallah bu güzel ülke yeniden inşa edilir. Gördüğünüz bu manzaralar savaşın gerçek yüzü. Bu acıyı sadece biz değil, bizi izleyen ve destekleyen dünyanın dört bir yanındaki insanlar da paylaşıyor." diye konuştu.

Savaşın acılarını ifade etmede müziğin önemli bir rol oynadığına inanan Mursi, "Müzik, tercümeye ihtiyaç duymayan bir dildir. Bu sesi ve acıyı tüm dünyaya ulaştırabilir." şeklinde konuştu.

Cobar'da "Mavtini" adlı eseri seslendirdiğini aktaran Mursi, eserin aidiyet duygusunu ve yaşanan kayıpların derin etkisini yansıttığını söyledi.

Savaş sürecinde bir süre ülkede kaldığını, ardından Avrupa ve Arap ülkelerine gittiğini anlatan Mursi, "Sonunda yeniden vatanımıza döndük. Umudumuz, şartların düzelmesi ve Suriye'nin yeniden, hatta eskisinden de güzel bir ülke haline gelmesidir." dedi.