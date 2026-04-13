Suriyeli sanatçı İmad Mursi, müziğiyle ülkesine destek çağrısı yaptı Açıklaması

Suriyeli çellist İmad Mursi, başkent Şam'ın Cobar Mahallesi'nde çello çalarak Esed rejiminin bıraktığı tahribatı ve yetim çocukların destek ihtiyacını duyurdu. Müzik aracılığıyla savaşın gerçekliğine dikkat çeken Mursi, umut dolu mesajlar vererek Suriye'nin yeniden inşası için dünya genelinden destek çağrısında bulundu.

ÖMER KOPARAN/MUHAMMED KARABACAK - Suriyeli müzisyen İmad Mursi, Esed rejiminin bıraktığı tahribatı ve yetim kalan çocukların destek ihtiyacını dünyaya duyurmak için başkent Şam'ın, savaşın en ağır izlerini taşıyan Cobar Mahallesi'nde çello çalarak destek çağrısı yaptı.

Mursi, 2016 yılında Suriye'den ayrılarak Avrupa ve Arap ülkelerini gezdi, çellosu ile müzik icra ederek halkının sesini duyurmaya çalıştı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'a ailesiyle dönen Mursi, Cobar Mahallesi'nde en yakın arkadaşını ziyaret etmek istediğinde, onun savaşta hayatını kaybettiğini öğrendi.

Mursi, bombalanarak yıkılan arkadaşının evinde, onun anısına Suriye marşı "Mavtini"yi çaldı.

Sanatçı Mursi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğin barış dilini insanlara aktarmaya devam ettiğini söyledi.

Müzik aracılığıyla çatışmaların ardından harap olan bölgelerin gerçekliğine dikkati çekmeyi amaçladığını belirten Mursi, müziğini duyan, ülkesini televizyon ekranlarında gören ve haberlerini okuyan tüm dünyaya Suriye için destek çağrısında bulundu.

Çellist Mursi, "Mavtini" ve diğer eserleri yorumlayarak, müziğin evrensel bir barış dili olduğunu ve sınırları aşan insani bir mesaj ilettiğini vurguladı.

Başkentin Cobar bölgesinde verdiği performansla savaşın izlerini ve yaşanan acıları müzik aracılığıyla dünyaya duyurmayı amaçladığını ifade eden Mursi, "Bu mekanda, Cobar'da hayatını kaybeden kurbanları, eski rejimin geride bıraktığı yıkımı, ölüleri, yaralıları ve parçalanmış aileleri anlatmak istedim." dedi.

– "İnşallah bu güzel ülke yeniden inşa edilir"

Savaşın etkilerinin hala derinden hissedildiğini dile getiren Mursi, yaşanan yıkımın toplumda kalıcı izler bıraktığını vurguladı.

Ülkede yeniden inşa sürecine dair umut taşıdıklarını söyleyen sanatçı, "İnşallah bu güzel ülke yeniden inşa edilir. Gördüğünüz bu manzaralar savaşın gerçek yüzü. Bu acıyı sadece biz değil, bizi izleyen ve destekleyen dünyanın dört bir yanındaki insanlar da paylaşıyor." diye konuştu.

Savaşın acılarını ifade etmede müziğin önemli bir rol oynadığına inanan Mursi, "Müzik, tercümeye ihtiyaç duymayan bir dildir. Bu sesi ve acıyı tüm dünyaya ulaştırabilir." şeklinde konuştu.

Cobar'da "Mavtini" adlı eseri seslendirdiğini aktaran Mursi, eserin aidiyet duygusunu ve yaşanan kayıpların derin etkisini yansıttığını söyledi.

Savaş sürecinde bir süre ülkede kaldığını, ardından Avrupa ve Arap ülkelerine gittiğini anlatan Mursi, "Sonunda yeniden vatanımıza döndük. Umudumuz, şartların düzelmesi ve Suriye'nin yeniden, hatta eskisinden de güzel bir ülke haline gelmesidir." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak

Trump beklediği desteği buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Haberler.com
500

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi

Korktuğu başına geldi!

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi

Türkiye’yi hedef almıştı: Tepkiler geri adım attırdı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Survivor Nefise’nin talebi sonrası Acun eski sevgiliden gelen mesajı aktardı

Survivor’da Nefise gündemi! Acun eski sevgiliden gelen mesajı iletti
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi

Menajerine verdiği yanıta beğeni yağıyor