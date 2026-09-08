Haberler

Suriyeli diplomattan İsrail'in alıkoyduğu sivillerin serbest bırakılması için BM'ye çağrı:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "İsrail tarafından zorla kaybedilen Suriyelilerin akıbetinin açığa çıkarılması ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini talep ediyoruz"

Suriye'nin Birleişmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Yaser el-Farhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, uluslararası topluma İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması ve serbest bırakılmaları için harekete geçme çağrısında bulundu.

Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. oturumunda yaptığı konuşmada Farhan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının, toprak işgallerinin ve sivillere yönelik ihlallerinin sürdüğünü söyledi.

Farhan, "İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek bombardıman, toprak işgali ve sivillere yönelik saldırılarla düşmanca eylemlerini sürdürmektedir." dedi.

Konseye çağrıda bulunan Farhan, "İsrail tarafından zorla kaybedilen Suriyelilerin akıbetinin açığa çıkarılması ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Farhan ayrıca Suriye'nin adalet ve hesap verebilirlik konusunda ilerleme kaydettiğini ve Uluslararası Soruşturma Komisyonu ile işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

Ulusal Kayıplar Komisyonunun önemli adımlar attığını kaydeden Farhan, Ulusal Geçiş Dönemi Adaleti Komisyonunun da hakikatin ortaya çıkarılması, hesap verebilirliğin sağlanması ve mağdurların zararlarının tazmin edilmesine yönelik çalışmalarını güçlendirdiğini ifade etti.

Farhan ayrıca Ulusal Geçiş Dönemi Adaleti Komisyonunun geçiş dönemi adaleti yasa taslağı hazırladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Bu görüntüden rahatsız olanlara tokat gibi yanıt

Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor

Haberi okuyan Fener taraftarı "Nereden nereye" demeden edemiyor
12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi

12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an
Yanan eve annesi için koştu! Dakikalar sonra yaşananlar yürekleri dağladı

Dakikalar sonra yaşananlar yürekleri dağladı
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı

Trabzonspor bombayı yabancı hocayla patlatıyor! İşte adaylar
İstanbul'daki 122 milyonluk vurgunda akılalmaz detay! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış

Çaldıklarını sevgilisine harcamış