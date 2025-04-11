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Suriye ve Güney Kore Diplomatik İlişkiler Kurdu

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Suriye, Güney Kore ile diplomatik ilişkiler kurmak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşma, büyükelçiliklerin açılması ve diplomatik etkileşimi kapsıyor.

ŞAM, 11 Nisan (Xinhua) -- Suriye ve Güney Kore diplomatik ilişkiler kurmak üzere perşembe günü anlaşma imzaladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma, başkent Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul tarafından imzalandı.

Anlaşma iki ülke arasında büyükelçiliklerin açılmasını ve diplomatik misyonların etkileşimini öngörüyor.

Suriyeli yetkililer bu adımın, ülkenin küresel itibarını yeniden inşa etmeyi ve uluslararası varlığını güçlendirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı diplomatik çabaların bir parçası olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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