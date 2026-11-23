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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgedeki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri telefonda görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şara, bugün BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların desteklenmesi, istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

İki lider ayrıca Suriye ile BAE arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda geliştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını konuştu.

Kaynak: AA