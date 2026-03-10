Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan'lı mevkidaşı Aliyev ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara ile Aliyev, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve son dönemde yaşanan askeri gerilim ile bunun bölgesel güvenlik ve istikrara etkilerini değerlendirdi.

Görüşmede iki lider, gerilimin düşürülmesi ve askeri tırmanışın durdurulmasının önemine dikkati çekerek, bölgede yeni istikrarsızlıkların önlenmesi için diyalog ve diplomatik yolların önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şara ve Aliyev ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Liderler görüşmede, ortak ilgi alanına giren konularda iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.