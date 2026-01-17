Haberler

Terör örgütü YPG/SDG elebaşı, Fırat Nehri'nin batısından çekileceklerini iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'ye karşı askeri operasyon başlattı. Örgütün elebaşı Ferhat Abdi Şahin, nehrin doğusuna çekileceklerini duyurdu.

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonla hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütün nehrin doğusuna çekileceğini öne sürdü.

Elebaş Şahin tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, çekilme işleminin "10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyeti" gösterme amacı taşıdığı savunuldu.

Açıklamada, terörist unsurların sabah 7.00'da Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere çekileceği öne sürüldü.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Ordudan bu akşam yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlanmış ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istenmişti.

Ordu, ilan edilen hedeflere karşı TSİ 22.00'da operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA / Halil Çelik - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak

Trafikte dehşet anları! Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya dayak
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Vahşice katledilen Atlas'ın son sözleri bu olmuş
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak

Trafikte dehşet anları! Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya dayak
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor