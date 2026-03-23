Suriye, Haseke'deki askeri üsse füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu

Suriye Ordusu, Haseke ilinde bulunan askeri üssünün füze saldırısına uğradığını bildirdi.

Suriye Ordusu Operasyonlar Odası'nın Devlet Televizyonu El İhbariye'de yer alan açıklamasında, Haseke kırsalındaki El-Yarubiyye beldesi yakınlarında bulunan askeri üsse füze saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının Irak topraklarının 20 kilometre iç kesimlerinde bulunan Tal el-Hava köyü çevresinden fırlatılan 5 füze ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak Irak tarafıyla iletişim ve koordinasyon sağlandığı, Irak ordusunun failleri yakalamak için operasyon başlattığı kaydedildi.

Suriye Ordusunun, tam teyakkuz halinde olduğu, Suriye topraklarını savunmak ve her türlü saldırıya karşı koymak için sorumluluklarını yerine getireceği vurgulandı.