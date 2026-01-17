Haberler

Suriyeliler, Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerinin terörden arındırılmasını kutluyor

Güncelleme:
Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene bölgelerini terör örgütünden arındırmasının ardından bölge halkı sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Suriyeliler, Suriye bayrakları ile sevinç gösterileri düzenledi.

DEYR Suriyeliler, Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinin terör örgütünden alınmasını sokaklarda kutluyor.

Suriye ordusunun dün akşam başlattığı operasyonun ardından Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere birçok bölge terör örgütünden arındırıldı.

Meskene ve Deyr Hafir'de halk bölgelerinin Suriye ordusunun kontrolünü geçmesini sevinçle karşıladı.

Her iki bölgede de terör örgütü YPG/SDG'nin sembolleri indirilerek yırtıldı. Suriye ordusunun bölgede kontrolü ele almasının ardından halk sokaklara çıkarak kutlama gösterileri düzenledi.

Suriye bayrakları taşıyan bölge sakinler halaylar çekerek bölgenin terörden arındırılmasını kutladı. Deyr Hafir ve Meskene'de çok sayıda Suriyeli araçlarıyla konvoy düzenleyerek sevinç gösterileri yaptı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'da başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan, Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
