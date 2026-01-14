Haberler

Suriye ordusu Deyr Hafir'de yuvalanan YPG/SDG hedeflerini aralıklarla çok namlulu roketlerle vuruyor

Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG hedeflerini çok namlulu roketatarlarla vuruyor. Bölgedeki çatışmalar Tişrin Barajı yakınlarında da devam ediyor.

Suriye ordusu Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de yuvalanan terör örgütü YPG/SDG hedeflerini çok namlulu roketatarlarla aralıklarla vuruyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgiye göre, Suriye ordusu, Deyr Hafir'de yuvalanan terör örgütü YPG/SDG hedeflerine çok namlulu roketatarlarla aralıklı atışlar yapıyor.

Suriye ordusu ile YPG/SDG'li teröristler arasında Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı yakınlarında da çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Suriye ordusu, Deyr Hafir kentinde terör örgütü SDG/ Ypg'nin karargah olarak kullandığı gübre şirketi ile eski Posta Müdürlüğüne ait karargah ve depoları hedef aldı.

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki son işgal bölgelerine yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında, Lazkiye'den bölgeye askeri bir konvoy sevk etmişti.

Çok namlulu roketatarlar ve topçu bataryalarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoyun, Suriye hükümeti tarafından kapalı askeri bölge ilan edilen Halep'in Deyr Hafir hattına konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
