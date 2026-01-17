Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Cirah Askeri Havalimanında kontrolü sağladı

DEYR Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında bulunan Cirah Askeri Havalimanını terör örgütü YPG/SDG'den geri alırken, çevrede Suriye güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çatışmalar yaşanıyor.

AA muhabirinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Cirah Askeri Havalimanının kontrolünü bu sabah itibarıyla ele geçirdi.

Öte yandan, Suriye ordusu, geri aldığı Cirah Hava Havalimanı çevresinde henüz bölgeden çekilmeyen terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla çatışıyor.

Suriye ordusu, bu sabah Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere çok sayıda bölgede yeniden kontrolü sağlamıştı.