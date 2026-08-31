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Suveyda'da İsrail destekli gruplardan hükümet güçlerine saldırı

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- Saldırıda 4 iç güvenlik mensubu yaralandı

ŞAM(AA) - Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin bazı noklarındaki Suriye hükümet güçlerine saldırı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suveyda'daki silahlı grupların, Mansura, Velga, ve Tel Hadid köylerindeki Suriye iç güvenlik birimlerine saldırısının ardından bölgede çatışma çıktı.

Saldırıda 4 iç güvenlik gücü yaralanırken, yasa dışı gruplardan da yaralanların olduğu öğrenildi.

Söz konusu silahlı gruplar, Suveyda'nın güneybatı kırsalındaki Mansura köyünü insansız hava araçlarıyla da hedef aldı.

Suriye'deki Dürzi cemaatinin bir kısmının lideri Hecri, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suveyda bölgesinin merkezi hükümetten ayrılarak "bağımsızlık" kazanması gerektiğini iddia etmiş, bu süreçte İsrail ile yakınlaşarak Tel Aviv yönetiminden açık destek görmüştü.

Kaynak: AA
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