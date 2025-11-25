Haberler

Suriye'nin Lazkiye Kentinde DEAŞ Terör Hücresi Çökertildi

Suriye'nin Lazkiye Kentinde DEAŞ Terör Hücresi Çökertildi
Güncelleme:
Suriye'nin Lazkiye kentinde güvenlik güçleri, DEAŞ ideolojisine bağlı bir terör hücresine düzenledikleri operasyonla önemli bir başarı elde etti. Operasyonda bazı hücre üyeleri teslim alındı, iki kişi ise çatışmada öldürüldü.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde, "DEAŞ ideolojisine bağlı bir terör hücresinin" çökertildiği duyuruldu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Lazkiye Emniyet Müdürüne dayandırdığı haberde, kentin kuzeyindeki Bedürsü bölgesinde, "eylem hazırlığından olan DEAŞ ideolojisine bağlı bir terör hücresine" operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda güvenlik güçleriyle çatışma çıktığı aktarılan haberde, bunun sonucunda hücre üyelerinin bir kısmının teslim alındığı, teslim olmayı reddeden 2 kişinin ise öldürüldüğü kaydedildi.

"Terör hücresinin çökertildiği" ifade edilen haberde güvenlik güçlerinin operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildiği, Suriye istihbarat birimine bağlı bir personelin de ağır yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
