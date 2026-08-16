Gözaltında işkence iddiası: Gamira hastanede hayatını kaybetti

Suriye'nin Lazkiye ilinde gözaltına alınan Muhammed Hüsameddin Gamira'nın, gözaltında işkence görmesinin ardından sağlık durumunun ağırlaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan Gamira, Lazkiye'deki Haffe Polis Merkezi'ne götürüldü.

Gözaltında tutulduğu sırada işkenceye maruz kaldığı öne sürülen Gamira kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Lazkiye İl İç Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Gamira'nın Haffe Polis Merkezi'nde gözaltında tutulduğu sırada yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sosyal medyada Gamira'nın Tişrin Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğünü gösteren fotoğrafların paylaşılmasının ardından, Gamira'nın Haffe Polis Merkezi'nde darbedildiği yönündeki iddialar gündeme geldi.

3 gün gözaltında tutulan Gamira'nın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı, ailesinin ise gözaltı sırasında darbedildiği yönünde suçlamalarda bulunduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Komutanlığı Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında Gamira'nın gözaltına alınma koşullarının ve hakkında uygulanan işlemlerin yasal prosedürlere uygun olup olmadığının incelendiğini bildirdi.

7 kişi gözaltına alındı

Komutanlık, Gamira'nın gözaltında bulunduğu dönemde Haffe Polis Merkezi'nin nezarethanesinde bulunan 7 görevlinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Söz konusu kişilerin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve soruşturmanın tamamlanması amacıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İç Güvenlik Komutanlığı, söz konusu işlemin davayı takip etmek üzere oluşturulan uzman komisyonun soruşturma sonuçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Hattab'dan başsağlığı

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da Gamira'nın ölümünün ardından ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı personeli tarafından herhangi bir ihlal veya usulsüzlük yapılması halinde bunların yürürlükteki yasa ve prosedürler çerçevesinde kararlılıkla ele alınacağını belirtti.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sorumluluğu bulunan herkesin adil şekilde cezalandırılacağını vurgulayan Hattab, Gamira'nın ailesine sabır diledi.

Kaynak: AA