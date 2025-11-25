Suriye'nin Humus İlinde Dört Toplu Mezar Bulundu
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Humus ilinde onlarca kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu dört toplu mezarın tespit edildiğini bildirdi.
Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus ilinde onlarca kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu dört toplu mezar tespit edildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Humus'ta dört toplu mezar bulundu.
Toplu mezarlarda onlarca kişiye ait ceset kalıntılarının yer aldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel