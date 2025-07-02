Suriye'nin Hama İlinde Yakıt Tankeri Patladı, Çok Sayıda Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Hama iline bağlı Cibrin köyünde, yakıt tankerinin yanması sonucunda büyük patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Hama'nın Cibrin köyünde yakıt tankerinin alev alması sonucu yaşanan patlamada, sayısı henüz belirlenemeyen birçok sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

Haberde, patlamanın ardından olay yerine sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, Hama'daki patlamanın ardından İdlib'e bağlı Fua ilçesinde de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Mühimmat deposundan kaynaklandığı tahmin edilen patlamadan sonra olay yerinde beyaz ve siyah dumanlar yükseldi.

Patlamaların nedeni henüz bilinmezken İdlib'deki patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.