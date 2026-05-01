Şam'da el bombalı saldırı: Hatip hayatını kaybetti

Güncelleme:
YARALI KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Suriye'nin başkenti Şam'da bir aracın el bombasıyla hedef alındığı saldırı sonucu Seyyide Zeyneb makamının hatibi Ferhan Hasan el-Mansuri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye göre, Şam'ın Seyyide Zeyneb bölgesinde bir kişi sivil araca el bombası attı.

Bombanın patlaması sonucu Seyyide Zeyneb makamının hatibi Mansuri yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından iç güvenlik güçleri bölgeye intikal ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde de İçişleri Bakanlığının, Seyyide Zeyneb bölgesinde infilak eden el bombasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede önlemlerini artırdığı, vatandaşların bölgeye girişini durdurduğu aktarılan haberde, Seyyide Zeynep bölgesinde el bombasını atan saldırganın kimliğini tespit etmek için soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

İsrail ordusu, Lübnan'da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı

Hiç bir kutsala saygıları yok! İsrail'den komşu ülkeye skandal saldırı
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Vicdansızlıkta sınır yok! Sokakta uyuyan adama kabusu yaşattılar
Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı