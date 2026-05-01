Şam'da el bombalı saldırı: Hatip hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da bir aracın el bombasıyla hedef alındığı saldırı sonucu Seyyide Zeyneb makamının hatibi Ferhan Hasan el-Mansuri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye göre, Şam'ın Seyyide Zeyneb bölgesinde bir kişi sivil araca el bombası attı.

Bombanın patlaması sonucu Seyyide Zeyneb makamının hatibi Mansuri yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından iç güvenlik güçleri bölgeye intikal ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde de İçişleri Bakanlığının, Seyyide Zeyneb bölgesinde infilak eden el bombasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede önlemlerini artırdığı, vatandaşların bölgeye girişini durdurduğu aktarılan haberde, Seyyide Zeynep bölgesinde el bombasını atan saldırganın kimliğini tespit etmek için soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.