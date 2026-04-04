Suriye İsrail tehdidi sonrası Lübnan sınırındaki Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nı kapattı

Güncelleme:
Şam yönetimi, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki Masna Sınır Kapısı'na yönelik saldırı tehdidi sonrası Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nı sivil geçişlere kapattığını duyurdu. Sınır kapısının sivil amaçlar için kullanıldığı ve güvenlik endişeleri nedeniyle geçişlerin durdurulduğu belirtildi.

?????? Şam yönetimi, İsrail'in Lübnan- Suriye sınırındaki Masna Sınır Kapısı'na yönelik saldırı tehdidinin ardından Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattığını açıkladı.

Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel İdaresi Halkla İlişkiler Müdürü Mazin Alluş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nın yalnızca sivil geçişler için kullanıldığını ve hiçbir askeri amaç taşımadığını belirtti.

Açıklamada, bölgede silahlı grup veya milis varlığının söz konusu olmadığı, kapının da sivil ve yasal çerçevenin dışındaki hiçbir faaliyete geçit vermeyecek biçimde işletildiği belirtildi.

Yolcu güvenliği dikkate alınarak, olası riskler ortadan kalkana kadar sınır kapısındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
