Suriye ile Askeri İş Birliği Görüşmeleri

Suriye ile Askeri İş Birliği Görüşmeleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile askeri iş birliği ve koordinasyon konularını görüştü.

(ANKARA) - Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ'ın Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile görüşmesinde askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet'in Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdiği ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul ediliği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Tümgeneral İlkay Altındağ ve askeri heyetimiz Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul edildi. Görüşmede askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor

Efsane kaleci cuma günü futbolu bırakıp teknik adam oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.