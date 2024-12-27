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Suriye İçin 50 Tonluk Sağlık Yardımı İstanbul'a Ulaştı

Suriye İçin 50 Tonluk Sağlık Yardımı İstanbul'a Ulaştı
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Avrupa Birliği, Suriye'nin sağlık sistemine destek olmak amacıyla 50 ton sağlık malzemesini Dubai'den İstanbul'a getirdi. Yardım malzemeleri, yıl sonunda İdlib ve Halep'teki hastanelere dağıtılacak.

Suriye'ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 50 ton sağlık malzemesi Dubai'den İstanbul'a getirildi. Ameliyat ekipmanları da içeren yardımlar yıl başından önce İdlib ve Halep'teki hastanelere dağıtılacak. Avrupa Birliği (AB) Suriye'ye ulaştırılmak üzere Türkiye'ye yaklaşık 50 ton yardım malzemesi gönderdi. Sağlık malzemelerinden oluşan yardımın İstanbul'a AB'nin Dubai'deki deposundan uçakla taşındığı ve 31 Aralık'ta Suriye'ye götürülmesinin beklendiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gaziantep ofisinde görevli Mrinalini Santhanam, malzemelerin henüz İstanbul'da olduğunu, bölgeye taşınmadan önce gümrük süreçlerinin tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Suriye'nin zor durumda olan sağlık sistemini desteklemeyi amaçlayan yardım, 8 bin adet acil cerrahi kit, anestezi malzemeleri, serum sıvıları, sterilizasyon gereçleri ve salgınlarını önlemeye yönelik ilaçlar içeriyor. Söz konusu malzemeler İdlib ve Halep'in kuzeyindeki sağlık tesislerine dağıtılacak.

DSÖ planlama analisti Lorenzo Dal Monte yardımın Suriye'deki doktorlara binlerce yaralıyı ameliyat etme imkanı sağlayacağını söyledi. Dal Monte'ye göre ülkedeki hastanelerin neredeyse yarısı hizmet veremez durumda.

AB'nin 50 tonluk yardımının ardından Danimarka'dan 46 tonluk ikinci bir yardım paketini daha yola çıkaracağı bildirildi.

AFP / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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