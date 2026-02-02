Haberler

Suriye'nin Haseke ilinde entegrasyon süreci başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, Suriye hükümeti ve YPG arasında imzalanan mutabakat gereği güçlerin entegrasyon sürecinin başladığını duyurdu. Haseke'deki mevcut güçlerle koordinasyon içinde iç güvenliğin devralınacağı belirtilirken, Kamışlı'ya geçilmesi planlanıyor.

Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında bölgedeki güçlerin entegrasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ali, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoyun Haseke il merkezine giriş yapmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Ali, Haseke ilindeki mevcut güçlerle koordinasyon içerisinde kentin iç güvenliğini devralmaya başladıklarını belirterek, YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimlerinin kademeli olarak Suriye İç Güvenlik güçlerine entegre edileceğini bildirdi.

Sürecin ilk aşamasının kısıtlı bir güç ve araç sayısıyla Haseke merkezinde başladığına dikkati çeken Ali, "Haseke şehrine sınırlı sayıda güvenlik gücü ve aracıyla giriş yaptık, halk tarafından da karşılandık. Bu, Suriye hükümeti ile SDG arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşma maddelerinin uygulanması yolundaki ilk adımdır." dedi.

Sonraki aşama Kamışlı

Haseke'de iç güvenliği devralma çalışmalarının ardından Kamışlı'ya geçeceklerini aktaran Ali, "Bahsettiğimiz ikinci adım, yarın inşallah Kamışlı şehrine giriş yapılmasıdır. Bugün bu adım, her iki tarafın da sağduyusuyla oldukça sakin geçti." diye konuştu.

Tuğgeneral Ali, "Anlaşma maddelerini uygulamak için hepimizin birbirimize yardımcı olması gerekiyor. Buradan herkesi, halkımızın sükuneti ve sabrı için destek olmaya çağırıyorum. Bu süreçte, her iki tarafın da anlaşmanın maddelerinin uygulanması noktasında kararlı olması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Nefret söyleminden uzak durulması çağrısında bulunan Ali, devlet yetkililerinin bu tür söylemleri kabul etmediğini vurguladı.

Ali, yarın Kamışlı'daki görüşmelerin ardından diğer maddelerin de uygulamaya konulacağını, bunlar arasında çeşitli yerel güçlerin, "Asayiş" birimlerinin ve denetim güçlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil edilmesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine giriş yapmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi