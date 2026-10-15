Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını bildirdi.
Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist "Mihraç Ural"ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını bildirdi
Kaynak: AA