Suriye güvenlik güçleri, Humus'ta bir "terör hücresini" çökertti

Suriye'de güvenlik güçlerinin, Humus vilayetinde bir terör hücresini çökerttikleri bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda söz konusu hücrenin faaliyetlerinin tespit edildiği ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı hedef alan bir sabotaj planının engellendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, özel birlikler tarafından düzenlenen operasyonda hücre üyelerinin saklandığı noktaya baskın yapıldı.

Operasyonda iki şüphelinin etkisiz hale getirildiği ve "hedef bölgenin" tamamen kontrol altına alındığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin operasyon sırasında tanksavar silahları, roketatarlar (RPG), keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar ile çok sayıda mühimmat ve el bombası ele geçirdiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu operasyonun, "uyuyan hücrelerin ortaya çıkarılması ve terör faaliyetlerinin engellenmesine" yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde güvenliği tehdit eden unsurlara karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
