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Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar

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Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimleri aldığı öğrenilen Suriye geçici hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani'nin yüksek lisans tezinin konusu dikkat çekti.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Esaad Hasan Şeybani'nin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldığı bildirildi.

SURİYE'YE YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI

Suriye'de geçici hükümet, yeni dışişleri bakanını belirledi. Esaad Hasan Şeybani, geçici hükümetin dışişleri bakanı olarak atandı. Şeybani'nin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALMIŞ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden yapılan açıklamada, Şeybani'nin 1987'de Haseke şehrinde doğup Şam'da yaşadığı, 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğu belirtildi.

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN KONUSU DİKKAT ÇEKİCİ

Şeybani'nin 2022 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olduğu aktarılan açıklamada, tez konusunun ise "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" olduğu kaydedildi. Açıklamada, Şeybani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Reis bu adamı boşuna seçmez demek ki var bişeyler

Yorum Beğen14
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