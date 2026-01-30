Haberler

Suriye Enformasyon Bakanı: "Ülkedeki hiçbir bölge hükümetin kontrolü dışında kalmayacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan yeni mutabakatla, ülkedeki tüm bölgelerin hükümetin kontrolüne geçirileceğini duyurdu.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm bölgelerin hükümetin kontrolünde olacağını belirtti.

Mustafa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, istisnasız tüm devlet kurumlarının Suriye hükümetinin yetkisi altında olacağını vurguladı.

Tüm bölgelerin hükümetin egemenliği altında olacağını ve hiçbir istisna yapılmayacağını kaydeden Mustafa "Ülkedeki hiçbir bölge hükümetin kontrolü dışında kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

Putin, Trump'ın teklifini kabul etti
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu