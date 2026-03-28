Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, dezenformasyonla mücadelede çok katmanlı stratejiler benimsediklerini söyledi Açıklaması

Güncelleme:
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, İstanbul'da düzenlenen uluslararası zirvede dezenformasyonla mücadele konusunda çok katmanlı stratejiler benimsediklerini ve Türkiye ile Suriye arasındaki iletişimi geliştirmeye yönelik çabalarını aktardı.

AYŞE İREM ÇAKIR - Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, dezenformasyonla mücadelede çok katmanlı stratejiler benimsediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) katılan Mustafa, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

STRATCOM'a daha önce gazeteci olarak katıldığını belirten Mustafa, Bakan olarak ülkesini temsilen ise ilk defa katıldığını kaydetti.

Söz konusu zirvenin stratejik iletişime odaklanmasının yanı sıra bilgi ve geleneksel medyayı iletişime dönüştürme açısından önemine dikkati çeken Mustafa, "STRATCOM önemli bir etkinlik ve bölgede ve dünyada saygın bir yere sahip." dedi.

Mustafa, stratejik iletişimin tüm dünyada barış ve istikrar bakımından önemli olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere, bölgemiz gerginliklerle dolu. Bu da 'anlatı savaşı' olarak adlandırılabilecek durumu mümkün kılıyor. Elbette, ülkelerimiz, masaya koyabilecekleri güçlü ve meşru bir anlatıya sahip olmalıdır." diye konuştu.

STRATCOM'un Suriye ile ilgili deneyimlerin paylaşılması için de alan açtığına işaret eden Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

"Politika yapıcıları, akademisyenleri ve gazetecileri dinlemek, yanlış bilgi ve dezenformasyonla nasıl mücadele edileceğinin yanı sıra diyalog, barış ve diplomasi dilinin nasıl korunacağı konusunda teorik ve pratik bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla bu etkinlikte bir araya geldik."

"Rejimin devrilmesinden sonra Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda gelişti"

Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında kurulması planlanan koordinasyon mekanizmasına ilişkin de konuşan Mustafa, "Rejimin devrilmesinden sonra Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda gelişti. Medya ve iletişim sektöründeki ilişkileri de geliştirmeye çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, ayrıca ilişkilerin geliştirilmesinde izlenecek en pratik yolun, nefret söylemiyle mücadele, sosyal medya, sahte hesaplar, yanlış bilgi ve dezenformasyonla başa çıkma yöntemleri üzerine görüşmeler yapmak olduğunu aktardı.

Mustafa, Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu belirterek, bunun Suriye için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dezenformasyonla mücadelede çok katmanlı strateji

Mustafa, dezenformasyonla mücadelede izlenen stratejiye ilişkin olarak, bu alanda çok katmanlı yaklaşımlar benimsediklerini vurguladı.

Medya sektörünü nesnellik ve profesyonellik ilkeleri temelinde yeniden yapılandırmaya başladıklarını söyleyen Mustafa, bağımsız ve özel medya kuruluşlarının yanı sıra yabancı basının da Suriye'de haber yapmasına izin verildiğini belirtti.

Mustafa, bu çalışmalar kapsamında Türkiye gibi komşu ülkelerin deneyimlerinden de faydalanıldığını dile getirerek, "Halk farkındalığı sayesinde dezenformasyonun tehlikeleri konusunda çok yakında somut sonuçlar elde edilecektir." dedi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

