Suriye Ekonomi Bakanlığı, Suriye-Mısır İş Konseyinin kurulmasını kararlaştırdı

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Mısır ile ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Suriye-Mısır İş Konseyi"nin kurulmasına ilişkin karar yayımladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Bakan Şaar tarafından imzalanan kararla iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini artırmayı hedefleyen konseyin oluşturulması kararlaştırıldı.

Karar kapsamında, Gassan Kerim konsey başkanı olarak atanırken, Ahmed Ragıb Ağa ile Muhammed Basil Rıdvan Semakiyye başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Söz konusu adımın, Bakan Şaar'ın Esad Hasan Şeybani ile Kahire'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle eş zamanlı olarak atıldığı belirtildi.

Kararda, konseyin Suriye'nin diğer ülkelerle kurduğu ortak iş konseylerine ilişkin temel mevzuat çerçevesinde faaliyet göstereceği vurgulanırken, kararın yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.