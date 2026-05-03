Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren meselelerde işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ortak konularda koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.