Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, BM Temsilcisi Yardımcısı Cordoni ile görüştü

Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, BM Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordoni ile yaptığı görüşmede, Suriye'deki insani durum ve işbirliği konularını ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordoni'yi başkent Şam'da kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığının Telegram sayfasından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile BM Özel Temsilcisi Yardımcısı Cordoni'nin bir araya geldiği görüşmede, Suriye'deki insani duruma ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Suriye hükümeti ile BM arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımlar değerlendirildi.

Bakan Şeybani ve BM yetkilisi Cordoni, görüşmede, Suriye'deki insani yardımların daha etkili bir şekilde ulaştırılması için ortak çabaların artırılması gerektiği üzerinde durdu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
