Suriye, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dost Azerbaycan Cumhuriyeti'nin liderliği ve halkına Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten tebrikler iletildi.

Açıklamada, Azerbaycan'a güvenlik ve istikrarın daim olması temennisinde bulunulurken, iki ülke arasındaki işbirliği bağlarının çeşitli alanlarda güçlendirilmesine önem verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Eşref Musa
