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Sınır hattında çıkan yangın Mardin'e sıçradı

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Suriye'nin Kamışlı kentinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Mardin'in Nusaybin ilçesine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

SURİYE'nin Kamışlı kentinde sınır hattına yakın bölgede çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Mardin'in Nusaybin ilçesine sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Suriye'nin Kamışlı kentinde Türkiye sınırına yakın tarım arazisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, sınırı aşarak Nusaybin ilçesindeki otluk alana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği ile askeri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber ve kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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