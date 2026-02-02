Haberler

Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Aynularab'a bağlı köye giriş yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye hükümeti ile YPG arasında imzalanan mutabakat sonrasında, İç Güvenlik Güçleri YPG'nin işgali altındaki Şuyuk köyüne giriş yaptı. Bölgeye güvenlik güçlerinin konuşlanmasının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Ayrıca, insani yardım konvoyunun da köye girişi sağlandı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, İç Güvenlik Güçlerinin, Suriye'nin kuzeyinde yer alan örgütün işgali altındaki Aynularab ilçesinin güneyindeki Şuyuk köyüne giriş yaptığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG işgali altındaki Şuyuk köyüne girerek bölgede konuşlanmaya başladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye göre, İç Güvenlik Güçleri Şuyuk bölgesine konuşlanmasını tamamladı. Güçlerin bölgeye girişinin ardından çevrede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Birleşmiş Milletler'e bağlı farklı kuruluşlara ait pankartların asılı olduğu 24 kamyonetten oluşan insani yardım konvoyunun da aynı şekilde köye giriş yaptığını aktardı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu