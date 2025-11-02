Haberler

Suriye'de Uyuşturucu Operasyonu: 323 Paket Esrar ve 35 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında gerçekleştirilen bir operasyonda 323 paket esrar ve yaklaşık 35 bin captagon hapının ele geçirildiğini duyurdu. Olayla bağlantılı kişilerin yakalanması için soruşturma sürüyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında düzenlenen bir operasyonda, 323 paket esrar ile yaklaşık 35 bin captagon hapının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Şam'ın Zebedani ilçesinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında uyuşturucu maddelerin bir mezarın içine gizlendiğini tespit etti.

Operasyonda 323 paket esrar ve yaklaşık 35 bin captagon hapının ele geçirildiği, olayla bağlantılı kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Ekim ayında Şam'da gerçekleştirilen operasyonlarda bir uyuşturucu şebekesi çökertilmiş, kaçırılmaya hazırlanılan toplam 23 milyon captagon hapı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
