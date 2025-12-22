Haberler

Suriye'deki geçmiş medeniyetleri temsil eden bayraklar Fidan ve Şeybani'nin basın toplantısında sergilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye topraklarında geçmişte yaşamış medeniyetlere ait temsili bayraklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı ortak basın toplantısında ilk kez sergilendi. Bakanlık yetkilileri, sergilenen bayraklarla ilgili bir kitap çalışmasının da sürdüğünü belirtti.

Suriye topraklarında geçmişte yaşamış bazı medeniyetlere ait temsili bayraklar, ilk kez resmi bir etkinlikte sergilendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Suriye Cumhurbaşkanlığı Halk Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenlediği salonda bu bayraklar da yer aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı protokol ekibinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, tasarlanan bayraklar Suriye'de geçmişte yaşamış bazı medeniyetler ile İslam devletlerini temsil ediyor.

Bakanlık yetkilileri ayrıca sergilenen bu bayraklarla ilgili kitap çalışması içerisinde olduklarını aktardı.

Bayraklar, Suriye tarafından ilk kez diplomatik bir etkinlikte kullanılmış oldu.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title