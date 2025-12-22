Suriye'deki geçmiş medeniyetleri temsil eden bayraklar Fidan ve Şeybani'nin basın toplantısında sergilendi

Suriye topraklarında geçmişte yaşamış bazı medeniyetlere ait temsili bayraklar, ilk kez resmi bir etkinlikte sergilendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Suriye Cumhurbaşkanlığı Halk Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenlediği salonda bu bayraklar da yer aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı protokol ekibinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, tasarlanan bayraklar Suriye'de geçmişte yaşamış bazı medeniyetler ile İslam devletlerini temsil ediyor.

Bakanlık yetkilileri ayrıca sergilenen bu bayraklarla ilgili kitap çalışması içerisinde olduklarını aktardı.

Bayraklar, Suriye tarafından ilk kez diplomatik bir etkinlikte kullanılmış oldu.