Suriye'de &quot;Suriyeliler Türkiye'den dönmesin&quot; protestosu - Haberler

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Suriye'de "Suriyeliler Türkiye'den dönmesin" protestosu

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 1 Milyon Suriyeli'nin geri dönüş projesini Afrin'de Suriyelilerin protesto ettiği bildirildi. Afrin'de yapılan basın açıklamasına katılan Suriyeliler, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarının geri gelmemesi için çağrıda bulundular.

Suriyelileri geri göndermeyle ilgili tartışmalar Türkiye'nin siyaset gündeminde de güncelliğini korurken, Suriye'de de Suriyelilerin geri getirilmemesi yönünde gösteri düzenlendi.

YAPILACAK KONUTLARA YERLEŞTİRİLECEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü için hazırlıklar yapıldığını ve bu kapsamda İdlib'deki briket ev sayısının 100 bine çıkarılacağını söyledi, 4 ayrı bölge için daha benzer bir planı açıkladı. Erdoğan, Türkiye'de bulunan başta Azez, Cerablus, El Bab ve Tel Abyad kökenliler olmak üzere 13 bölgeye 1 milyon kişinin dönüşü için de benzer bir proje planladıklarını söyledi.

AFRİN'DE PROTESTO EDİLDİ

Tamga Türk'ün aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı proje Afrin'de yaşayan bazı Suriyelileri memnun etmedi. Toplanıp basın açıklaması yapan grup, Suriyelilerin ülkeye geri gelmemesi için çağrıda bulundu.

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Güncel

Suriye, Afrin, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Halit:

en çok ev ve arazileri işgal edenler memnun kalmazlar

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Fuat Pinar:

Traji komik bir durum bunların nüfusu çok ama içlerinde adam yok.

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