Sdg: Şam Grupları Işid Üyeleri ve Liderlerinin Tutulduğu Rakka'daki Al-Aqtan Hapishanesi'ni Bombalıyor

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı Sözcüsü Farhad Shami, Şam gruplarına bağlı tank ve topçu birliklerinin, IŞİD üyeleri ve liderlerinin tutulduğu Rakka'nın kuzeyindeki Al-Aqtan Hapishanesi'ne bugün üçüncü kez saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Shami, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Şam gruplarının tankları ve topçuları, bugün üçüncü kez saldırı girişiminde bulunmak üzere, IŞİD üyeleri ve liderlerinin tutulduğu Rakka şehrinin kuzeyindeki Al-Aqtan Hapishanesi'ni bombalıyor. Kuvvetlerimiz saldırılara karşı güçlü bir direniş gösteriyor." ifadesini kullandı.