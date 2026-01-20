Haberler

Sdg: Şam Grupları Işid Üyeleri ve Liderlerinin Tutulduğu Rakka'daki Al-Aqtan Hapishanesi'ni Bombalıyor

SDG Sözcüsü Farhad Shami, Şam gruplarına bağlı tank ve topçu birliklerinin Al-Aqtan Hapishanesi'ne üçüncü kez saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Saldırıların IŞİD üyeleri ve liderlerini hedef aldığı belirtildi.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı Sözcüsü Farhad Shami, Şam gruplarına bağlı tank ve topçu birliklerinin, IŞİD üyeleri ve liderlerinin tutulduğu Rakka'nın kuzeyindeki Al-Aqtan Hapishanesi'ne bugün üçüncü kez saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Shami, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Şam gruplarının tankları ve topçuları, bugün üçüncü kez saldırı girişiminde bulunmak üzere, IŞİD üyeleri ve liderlerinin tutulduğu Rakka şehrinin kuzeyindeki Al-Aqtan Hapishanesi'ni bombalıyor. Kuvvetlerimiz saldırılara karşı güçlü bir direniş gösteriyor." ifadesini kullandı.

