Suriye'de Savaştan Kalma Patlayıcıların Depolandığı Alanda Patlama: 3 Asker Hayatını Kaybetti

Suriye'nin güneyinde, savaştan kalma patlayıcıların depolandığı bir alanda meydana gelen patlamada 3 asker yaşamını yitirirken, en az 1 asker de yaralandı. Olay, Dera kentinden toplanan patlayıcıların depolandığı noktada gerçekleşti.

ŞAM, 17 Nisan (Xinhua) -- Suriye'nin güneyinde savaştan kalma patlayıcıların imha edilmek üzere depolandığı bir sahada meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybederken, en az 1 asker yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El İhbariyye'nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre patlama, perşembe günü Dera kentinin çeşitli bölgelerinden toplanan patlayıcıların depolandığı bir noktada meydana geldi. Patlamanın sahada maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Suriye Haber Ajansı SANA'nın daha önce yaptığı haberde, patlamanın başkent Şam'ı ülkenin güneyine bağlayan Şam-Dera karayolu üzerindeki bir komplekste meydana geldiği ve olayda çok sayıda can kaybı yaşandığı bildirilmişti.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

