Suriye'nin Dera ilinde savaş kalıntılarının patlaması sonucu 3 asker hayatını kaybetti
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde savaş kalıntılarının patlaması sonucu 3 asker yaşamını yitirdi. Olayda bazı askerlerin yaralandığı bildirildi.
Suriye devlet televizyonu el İhbariyye'nin haberine göre, Dera'da savaş kalıntılarının bulunduğu bir alanda patlama meydana geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu