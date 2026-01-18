Suriye Enformasyon Bakanlığı, operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu

Suriye Enformasyon Bakanlığı, ülkede yürütülen operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Enformasyon Bakanı Hamza Musa, Suriye resmi ajansı SANA'ya konuya ilişkin açıklama yaptı.

Musa, yerel saatle 18.00'den sonra ateşkes anlaşması ve terör örgütü YPG/SYD'nin Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonu hakkındaki görüşmelerle ilgili önemli bir açıklama yapılmasını beklediğini ifade etti.