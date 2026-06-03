Haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı, mayıs ayında 26 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirdiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, mayıs ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 milyondan fazla captagon hap ve yaklaşık 16 bin ton kimyasal madde ele geçirildiğini, uluslararası bir kaçakçılık şebekesinin çökertildiğini açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, mayıs ayında uyuşturucu kaçakçılığı ve üretimine yönelik operasyonlarda 26 milyondan fazla captagon hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 16 bin ton kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarına dair bilgi verildi.

Açıklamada, Şam kırsalında düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçırılmak üzere paketlenmiş yaklaşık 25 milyon captagon hap ele geçirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında ayrıca Şam kırsalında faaliyet gösteren uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin de çökertildiği bilgisi verilen açıklamada, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Buna göre mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 milyon 142 bin captagon hap, 15 bin 850 ton kimyasal madde ve 1280 kimyasal madde şişesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi

Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek

Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar!

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı