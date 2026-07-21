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Suriye Sınır Kapıları İdaresi: Lübnan'a gidecek bir araca gizlenmiş 226 bomba ele geçirildi

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Suriye Gümrük ve Sınır Kapıları Genel İdaresi, Cdeydet Yabous Sınır Kapısı'nda Lübnan'a gidecek bir araca gizlenmiş 226 adet RGC tipi bomba ele geçirildiğini duyurdu.

Suriye Gümrük ve Sınır Kapıları Genel İdaresi, Cdeydet Yabous Sınır Kapısı'nda Lübnan'a gidecek bir araca gizlenmiş 226 adet "RGC" tipi bomba ele geçirildiğini bildirdi.

İdareden yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafızları Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan bir araçta arama yaptı.

Söz konusu araçta bomba gizlendiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Araçta gizli bölmelere saklanmış 226 adet RGC tipi bomba ele geçirildi." denildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı 16 Temmuz 2026 tarihinde ülkenin Irak sınırından Hizbullah'a gönderildiği belirtilen gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişimini engellediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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